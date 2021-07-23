نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السابعة وكيفية الاستعلام 7/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة العمالة الغير منتظمة، تعد من المساعدات التي أعلنت الحكومة المصرية إبان الموجة الأولى من كورونا وأصبحت تصرف شهريا للمواطنين الذين لا يحظون بعمل منتظم، وما زالت حتى الآن تشغل أذهان ملايين المصريين من مختلف المحافظات الذين يأملون في أن تصرف لهم هذه المساعدة في هذا الشهر وذلك بسبب حاجة الكثير منهم لأن يجد ما يخفف عنه التكاليف الباهظة في العيد نظرا لأن عملهم غير منتظم ولا يحظون براتب كبيرا جدا من شأنه أن يخفف أعباء وتكاليف العيد عنهم، وقد أعلنت مصر في العام الماضي وذلك بعد ان اجتاح فيروس كورونا الدولة وأصبح لزاما عليها أن تقوم بالإجراءات الصارمة كما فعل غيرها من الدول والتي كان تأثيراتها السلبية كبيرة جدا على غير الموظفين حيث خسر الكثير منهم عمله وأصبح دخله أقل بكثير مما كان عليه قبل ذلك، فقامت الحكومة المصرية بالإعلان عن بعض المساعدات التي كان إيجابية إلى حد ما على الشعب المصري ونالت استحسان الملايين الذين ودوا لو استمر صرفها عدة أشهر أخرى، و سنبين لكم في ثقفني موعد صرفها وطريقة الإستعلام الجديدة بالإضافة إلى الشروط.

منحة العمالة الغير منتظمة

بدأ تطبيق إصدار دفعات منحة العمالة الغير منتظمة في منتصف العام الماضي الذي شهد العالم فيه فيروس كورونا حيث قامت جميع الدول بإطلاق بعض الإجراءات الإحترازية الصارمة وذلك بسبب مخاوفه الشديدة من انتشار هذا الفيروس سريع الإنتشار، هذا القرار كان تأثيره إيجابيا بشأن منع انتشار كورونا، لكن من ناحية أخرى فقد قطع أرزاق الكثير من الأشخاص الذين لا يملكون عملا يدر دخلا كافيا لهم فليسوا بموظفين في الحكومة ولا في الشرائك الكبرى، وعندما ازداد صوت هؤلاء قامت الحكومة باتخاذ خطوة إيجابية جدا ألا وهي الإعلان عن مساعدات قيمة تصرف شهريا لهؤلاء المتضررين، هناك عدة مساعدات لكن من أبرزها وأكثرها أهمية منحة العمالة التي تم صرفها على ست دفعات واستفاد الملايين من المصريين منها، وهي عبارة عن خمسمائة جنيه مصري تقوم وزارة القوى العاملة بدفعها ويتم سحبها من جميع مكاتب البريد في مصر، وسنعرض لكم طريقة الاستعلام الصحيحة إضافة إلى بعض التفاصيل حول موعد صرفها.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

هذا السؤال يدور في أذهان عشرات الآلاف من المصريين الذين حصلوا على منحة العمالة الغير منتظمة في الدفعات السابقة وينتظرون إعلان إصدار الدفعة السابعة هذا الشهر، و سنوضح لكم ما قاله وزير القوى العاملة بشأن الدفعة السابعة من هذه المساعدة المالية للمتضررين من فيروس كورونا، جدير بنا أن نذكر أن المنحة تم صرفها ست مرات لما يزيد عن مليوني مستفيد وذلك على مدى ستة أشهر، وصرح وزير القوى العاملة أن الوزارة والحكومة لا تنوي الآن صرف أي دفعات حيث أن الأمور قد عادت إلى مسارها الطبيعي الأمر الذي لم يعد دفع هذه المساعدة حتميا لأنه لا يوجد متضررين حتى، وأكد أنه في حال قامت الحكومة بالإعلان عن صرف دفعة جديدة للعاملة غير المنتظمة فإنه سيتم إعلان ذلك أما الآن فلا توجد أي نية من الحكومة باتخاذ هذا القرار المتعلق بصرف دفعة جديد من منحة الخمسمائة جنيه مصري.

طريقة الاستعلام عن المنحة

هذا من بين الأمور البالغة الأهمية عند ملايين الأشخاص الذين يودون الحصول على طريقة بسيطة تمكنهم من معرفة ما إذا كانت منحة العمالة الغير منتظمة قد تم صرفها لهم أم لا، وقد بينت وزارة القوى العاملة عدة طرق للاستعلام من أبرزها هو أن الوزارة تقوم بإرسال رسالة نصية إلى رقم الشخص الذي قام بالتسجيل وتقديم ملفه مسبقا وتخبره إن كان تم الدفع له أم لا، والطريقة الثانية هي إلكترونية عبر موقع وزارة القوى العاملة وهي كالتالي: