فيديو.. أسامة السعيد: القيادة المصرية لا تريد رضا شعبى زائف

جدة - نرمين السيد - وأكد السعيد خلال لقائه مع الإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة على فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى لديه إدراك عميق جدا لحقائق التاريخ فى مصر، مشيرا إلى أن أى تقييم أو تقدير موقف لصلابة قرار وقدرة القيادة على تنفيذ هذا القرار هو حجم الالتفاف الشعبى حول تنفيذه، ما يؤكد أن الالتفاف الشعبى هو أكبر داعم لقرار القيادة فى مصر.

وأشار إلى أن خطاب الرئيس فى استاد القاهرة، كان عاقل جدا ومحدد وواضح جدا، وهدفه طمأنة الشعب، مبينا أن الدولة لديها ثوابت وركائز واضحة تتحرك من خلال، فهى لا تريد رضا شعبى زائف، لكن تريد رضا شعبى حقيقى قائم على حجم الإنجاز الذى تحقق.

وبين السعيد أن الدولة تريد أن توجه رسائل أيضا، كلما كنت عاقلا ورشيدا وحكيما وكلما كان الخطاب منضبط، فإن المصداقية تكون أكبر، مشيرا إلى أن الصورة الذهنية التى تم تقديمها فى استاد القاهرة، تعكس تماسك القيادة مع الشعب، وتعكس أيضا التفاف شعبى كبير حول قرارات القيادة السياسية.