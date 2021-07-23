ذكر الله وأثره فى ترقية النفس .. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وطالبت الأوقاف جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير. وشددت على ألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها بسعة أفق الأئمة العلمى والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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