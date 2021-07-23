تعرف على حالة الطقس فى رابع أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك- طقسا حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وعن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر، جاءت كالتالي: العظمى الصغرى القاهرة 35 24 الإسكندرية 31 23 وادى النطرون 35 24 طنطا 34 24 شبين الكوم 35 24 دمنهور 32 24 بلطيم 32 23 مطروح 30 23 السلوم 29 23 سيوة 36 23 بورسعيد 32 24 دمياط 31 23 الزقازيق 36 24 المنصورة 35 24 الإسماعيلية 36 24 السويس 36 24 العريش 32 24 رفح 32 23 رأس سدر 35 25 نخل 34 19 نويبع 37 28 طابا 36 23 كاترين 32 21 الطور 37 25 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 38 28 مرسى علم 38 27 الفيوم 37 24 بنى سويف 37 25 المنيا 37 25 أسيوط 38 26 سوهاج 38 26 قنا 39 27 الأقصر 40 27 أسوان 41 28

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