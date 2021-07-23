عاجل .. الرئيس السيسى يتفقد تطوير الطرق الجديدة بمناطق شرق وغرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى تفقد صباح اليوم الجمعة أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية.





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