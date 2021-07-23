تحذير عاجل إلى المصطافين فى الإسكندرية من طقس الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بيانا تحذيريا للمصطافين ورواد الشواطئ من طقس متقلب خلال الأيام المقبلة، حيث يشهد زيادة فى سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.





وناشدت الإدارة رواد الشواطئ بالالتزام بالسباحة فى المناطق الآمنة، والاستجابة إلى تعليمات فرق الإنقاذ. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية مع نشاط متقطع للرياح، وارتفاع موج البحر من مترين إلى مترين ونصف المتر.

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