رسميا .. زيادة أسعار البنزين 25 قرشا

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021.





وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، كما يلى:

6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3.900 جنيه للطن.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/ يونيو 2021، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل (كوفيد – 19) وتخفيض الإنتاج.

وأسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 12 % وثبات فى سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10% رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس كورونا، وكذلك التذبذب الشديد فى أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020/ 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية.