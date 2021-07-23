مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة أبرزها مواجهات عالمية ودية

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تشهد الساحة العالمية اليوم العديد من المباريات والمواجهات بجانب منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ويستعرض دوت الخليج أبرز مباريات اليوم والتي تشهد عودة الدوري المغربي وخوض العديد من الفرق مواجهات ودية قوية.

مواعيد مباريات الدورى المغربى

الدفاع الحسني الجديدي ضد يوسفية برشيد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

سريع وادي زم ضد المغرب التطواني على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

نهضة بركان ضد الفتح الرباطي على أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

الرجاء ضد نهضة الزمامرة على أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

مواعيد مباريات دولية ودية

شتوتجارت ضد أرمينيا بيليفيلد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا

أتلانتا ضد مودينا على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة الخامسة مساء

لايبزيج ضد مونبلييه على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة مساء

ماينز 05 ضد ليفربول على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة والربع

تريستينا ضد لاتسيو على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء

نومانسيا ضد أتلتيكو مدريد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السابعة مساء

على جانب أخر خسر النادي الأهلي نقطتين هامتين في إطار سباقه باللحاق بالزمالك متصدر ترتيب الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط ، وأصاب المارد الأحمر لعنة مزدوجة خلال الفترات الماضية وذلك على خلفي التعادل الإيجابي مع البنك الأهلي في أخر اللحظات.

وفقد النادي الأهلي 9 نقاط في الدقائق الأخيرة في المباريات السابقة من مواجهات الدوري الممتاز، لتصيب المارد الأحمر لعنة مزدوجة حيث أعتادت كتيبة موسيماني على فقد نقاط في أخر الثواني كلما كان الأهلي عائدا من إفريقيا، الأمر الذي تكرر في مواجهة الجونة وغيرها والتي أنتهت أيضا بالتعادل الإيجابي.

وأكمل الأهلي سلسلة التعادلات في الأوقات الأخيرة ويستعرضها دوت الخليج :

البنك الأهلي 1/1 في الدقيقة 86 الجونة اتعادل 1/1 في الدقيقة 86 الزمالك اتعادل 1/1 في الدقيقة 80 بيراميدز اتعادل 2/2 في الدقيقة 94