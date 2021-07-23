الطقس يبدأ فى التحسن من الغد.. ننشر خريطة الأرصاد الجوية لمدة أسبوع

جدة - نرمين السيد - ويشهد الطقس فى منتصف الأسبوع المقبل ارتفاعًا جديدًا فى درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

كما يتوقع سقوط الأمطار فى جنوب البلاد، واستمرار وجود الشبورة المائية فى صباح اليوم وخلال الطقس غدًا السبت.

ويكون هناك نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات:

السبت 24 يوليو:

ـ القاهرة والوجه البحرى العظمى والمحسوسة 35 ـ 37 درجة.

ـ السواحل الشمالية 30 ـ 33 درجة.

ـ جنوب سيناء 38 ـ 41 درجة.

ـ شمال الصعيد 36 ـ 38 درجة.

ـ جنوب الصعيد 41 ـ 42 درجة.

الأحد 25 يوليو:

ـ القاهرة والوجه البحرى 34 ـ 37 درجة.

ـ السواحل الشمالية 30 ـ 34 درجة.

ـ جنوب سيناء 37 ـ 40 درجة.

ـ شمال الصعيد 35 ـ 42 درجة.

ـ جنوب الصعيد 40 ـ 42 درجة.

الإثنين 26 يوليو:

ـ القاهرة والوجه البحرى 34 ـ 37 درجة.

ـ السواحل الشمالية 30 ـ 33% درجة.

ـ جنوب سيناء 37 ـ 40 درجة.

ـ شمال الصعيد 36 ـ 38 درجة.

ـ جنوب الصعيد 41 ـ 42 درجة.

الثلاثاء 27 يوليو:

ـ القاهرة والوجه البحرى 36 ـ 37 درجة.

ـ السواحل الشمالية 30 ـ 33% درجة.

ـ جنوب سيناء 39 ـ 42 درجة.

ـ شمال الصعيد 37 ـ 38 درجة.

ـ جنوب الصعيد 40 ـ 42 درجة.

الأربعاء 28 يوليو:

ـ القاهرة والوجه البحرى 38 ـ 41 درجة.

ـ السواحل الشمالية 33 ـ 35% درجة.

ـ جنوب سيناء 39 ـ 42 درجة.

ـ شمال الصعيد 39 ـ 42 درجة.

ـ جنوب الصعيد 42 ـ 44 درجة.

ويبلغ متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة المذكورة أعلاه على النحو التالى:

ـ القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى ليلاً 73

ـ 82%، والصغرى نهارًا 30 ـ 35%.

ـ السواحل الشمالية العظمى ليلاً 83 ـ 92%، والصغرى نهارًا 40 ـ 45%.

ـ جنوب سيناء العظمى ليلاً 45 ـ 60%، والصغرى نهارًا 30 ـ 35%.

ـ شمال الصعيد العظمى ليلاً 40 ـ 55% والصغرى نهارًا 20 ـ 25%.

ـ جنوب الصعيد العظمى ليلاً 25 ـ 30% والصغرى نهارًا 10 ـ 15%.​