الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بمناطق شرق وغرب الإسكندرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن أعمال التطوير تشمل مجموعة محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كم لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير امتدادًا لمناطق شرق الإسكندرية، أما عن محاور غرب الإسكندرية، فتشمل محور التعمير بعرض تسع حارات بكل اتجاه بطول 50 كم، ممتد في اتجاه غرب الإسكندرية، وكذا عدد أربعة محاور ربط عرضية علي الطريق الساحلي بطول 14 كم لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجديد بعرض ثماني حارات بكل اتجاه.
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