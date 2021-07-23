/641686/الرئيس-السيسي-تأثير-ثورة-23-يوليو-امتد-ليتجاوز-حدود-الإقليم-مانحة-الإلهام-والأمل-للشعوب

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة منذ قليل بمناسبة ثورة الـ 23 من يوليو، أكد خلالها إنها ثورة مجيدة تمكنت من تحقيق تغييرات جذرية فى جميع المجالات.

الرئيس السيسي: تأثير ثورة 23 امتد ليتجاوز حدود الإقليم

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمة له:” يمر علينا يوم 23 يوليو كل عام ليثير مشاعر الفخر والكرامة باسترداد المصريين حكم بلادهم بعد كفاح عظيم".

الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو تمكنت من تحقيق تغيرات جذرية

وتابع:” ذكرى ثورة مجيدة تمكنت من تحقيق تغيرات جذرية، فى جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسية وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر فى إحداث تحولات نوعية سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا”.

وأضاف الرئيس السيسي:” لقد امتد تأثير ثورة يوليو المجيد ليتجاوز حدود الإقليم، ولتصل أصداؤها إلى كافة أرجاء المعمورة لتمنح الإلهام والأمل للشعوب التى تكافح من أجل حريتها وتساهم فى تغيير موازين القوى فى العالم، لتعلي مصالح تلك الشعوب واستقلال قرارها الوطني”.