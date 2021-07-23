عاجل.. السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقالت قرينة رئيس الجمهورية، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التى ستظل محفورة فى وجدان الشعب المصرى والأمة العربية بأكملها".

وأضافت: "ثورة يوليو امتد ضياؤها إلى كل بلد عربى وإفريقى يرغب فى الحرية والاستقلال.. كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية فى أمن وسلام".