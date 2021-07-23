- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على تواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ.
وأشارت الإدارة فى بيان لها اليوم، إلى إنه جرى الاستعانة بمعدات "الجيت سكى" للمساعدة فى عمليات الانقاذ السريع والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الاماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.
وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وناشدتهم الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة وارتداء "اللايف جاكت" حفاظا على حياتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية لتحذير المواطنين من السباحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.