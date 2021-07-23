صور.. رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية لتحذير المواطنين من السباحة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على تواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ.

وأشارت الإدارة فى بيان لها اليوم، إلى إنه جرى الاستعانة بمعدات "الجيت سكى" للمساعدة فى عمليات الانقاذ السريع والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الاماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وناشدتهم الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة وارتداء "اللايف جاكت" حفاظا على حياتهم.