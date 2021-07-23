السيسي يوجه التحية إلى قائد ثورة 23 يوليو الزعيم جمال عبد الناصر

ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو 1952، وذلك اليوم الجمعة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته:" يمر علينا يوم 23 يوليو كل عام ليثير مشاعر الفخر والكرامة باسترداد المصريين حكم بلادهم بعد كفاح عظيم".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:" أن نذكر بكل الإعزاز رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب الذي لبي بشجاعة نداء الواجب الوطني في لحظة دقيقة وفارقة".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته: التحية والتقدير إلي قائد ثورة 23 يوليو الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.