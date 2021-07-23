/641687/مناسبات-رياضية-في-إنتظارك-اليوم-الجمعة-حفل-افتتاح-أولمبياد-طوكيو-مواجهات-مصر-ومشاركة-البعثة-المصرية-ومباريات-نارية-دولية

تشهد الساحة الرياضية العالمية اليوم العديد من الأخبار والأحداث لعل أبرزها حفل افتتاح طوكيو ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك اليوم أهمها مواصلة الأهلي التدريبات ومباريات متعددة في أنحاء ملاعب العالم.

موعد حفل افتتاح أولمبياد طوكيو2020 اليوم

وتنطلق احتفالات افتتاح أولمبياد طوكيو بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان أي الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وسيستمر حفل افتتاح الأولمبياد لمدة 4 ساعات كاملة.

القنوات الناقلة لافتتاح طوكيو 2021

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في الملعب الوطني الجديد في اليابان في حي شينجوكو بطوكيو في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قناة بي إن سبورت المفتوحة بنقل الحدث ، وستقوم القناة ببدء التغطية قبل ساعتين من الموعد المحدد لانطلاق الحفل.

مواعيد مباريات الدورى المغربى

الدفاع الحسني الجديدي ضد يوسفية برشيد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

سريع وادي زم ضد المغرب التطواني على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

نهضة بركان ضد الفتح الرباطي على أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

الرجاء ضد نهضة الزمامرة على أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

مواعيد مباريات دولية ودية

شتوتجارت ضد أرمينيا بيليفيلد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا

أتلانتا ضد مودينا على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة الخامسة مساء

لايبزيج ضد مونبلييه على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة مساء

ماينز 05 ضد ليفربول على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة والربع

تريستينا ضد لاتسيو على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء

نومانسيا ضد أتلتيكو مدريد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد الجمعة

يخوض عبد الخالق البنا منافسات فردي رجال برياضة التجديف، وذلك الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويخوض يوسف طلبة منافسات الفردي رجال لرياضة القوس والسهم، وذلك في تمام السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.

الأهلي يواصل تدريباته

واصل النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختتار التتش بعد التعادل أمس أمام البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون.