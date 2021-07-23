/641692/السيدة-انتصار-السيسي--ثورة-23-يوليو-امتد-ضياؤها-إلى-كل-بلد-عربي-وإفريقي-يرغب-في-الحرية-والاستقلال

قالت السيدة انتصار السيسي فى منشور لها منذ قليل على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أتقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية بأكملها”.

السيدة انتصار السيسي: ثورة 23 يوليو امتد ضياؤها إلى كل بلد عربي

وتابعت السيدة انتصار السيسي:” ثورة 23 يوليو امتد ضياؤها إلى كل بلد عربي وإفريقي يرغب في الحرية والاستقلال، كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمن وسلام”.

هذا وكان الرئيس السيسي قد ألقى كلمة صباح اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أكد خلالها أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلًا بعد جيل.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" فى هذه الذكرى الوطنية الخالدة نذكر بكل إعزاز رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، الذى لبى نداء الواجب الوطني، فى لحظة دقيقة وفارقة".

وتابع:" كما نتوجه بالتحية والتقدير إلى قائدها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذى أجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين، فى وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية وهو ما يؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة دومًا وأبدًا بإذن الله، وبفضل عزيمة هذا الشعب العظيم وأصالته".

واستكمل:" شعب مصر العظيم يمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التى تواجه وطننا فمنذ ثورة يوليو مرورًا بالحروب من أجل قضايا الأشقاء، ثم استعادة الأرض وتحقيق السلام وصولًا إلى التحديات المعاصرة خاصة مواجهة الإرهاب الذى نجحت القوات المسلحة والشرطة، فى محاصرته وإضعاف شوكته ولقد كان الشعب المصرى دومًا على قدر ومستوى تلك المسئوليات العظيمة وثابتًا على مستوى الولاء والانتماء المقدس للوطن".