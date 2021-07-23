موعد طرح أغنية «سلامات» لنانسي عجرم

تستعد المطربة البنانية نانسى عجرم، لطرح أحدث أغانيها بعنوان «سلامات»، والمقرر طرحها ،اليوم الجمعة، عبر قناتها الرسمية على مرقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية سلامات للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

برومو أغنية سلامات

وشوقت نانسى عجرم، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، للأغنية بطرحها برومو كليبها الجديد «سلامات»، استعدادًا لطرحه.

وظهرت نانسى، فى البرومو بإطلالة مميزة، مؤكدة أن الكليب سيتم طرحه كاملًا اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو.

ألبوم «نانسي 10»

أغنية «سلامات» ضمن أغنيات ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم «نانسى 10»، وهى من كلمات الشاعر الغنائى شادى نور، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقى هادى شرارة، ومكس وماستر إيلى بربر.

ويضم ألبوم «نانسى 10»، 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائما نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى.

نانسي عجرم تهنئ نوال الزغبي على أغنية «أرقص»

ومن ناحية أخرى، هنأت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ زميلتها الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ بعد إطلاق أغنيتها «أرقص​» من ألبومها الجديد «عكس الطبيعة​».

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "الأغنية حلوة وصيفية والكليب كملها بأحلى صورة، ألف مبروك نوال على أرقص و على ألبوم عكس الطبيعة".

وبدورها ردت نوال الزغبي على نانسي عجرم بتغريدة خاصة قائلة: "رح ضل قللك دخيل قلبك وهضامتك بحبك".