إنفوجراف.. أسعار الوقود الجديدة

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021.





وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة. وجاءت الأسعار: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3.900 جنيه للطن.

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