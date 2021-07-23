/641693/الرئيس-السيسي-لمواطن-فى-العلمين-الأيد-الشقيانة-فيها-البركة

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي الحديث مع أسرة مصرية فى مدينة العلمين، للتعرف على أحوالها والاستماع إلى مطالبها، وذلك أثناء جولة قام بها بمدينة العلمين.

دوت الخليج الرئيس السييسي لمواطن فى العلمين: الشيقانة ديه يد فيها البركة وخلال الجولة التى قام بها، توقف الرئيس أمام رب أسرة وتبادل معه الحديث، حيث بدأ الرئيس بالتعرف علي أسماء أولاد الأسرة، وسؤال الأب عن مسكنه ووظيفته، وقال الأب أنا من القليوبية وأعمل هنا في العمليين، وبسؤال الرئيس السيسي عن راتبه رد قائلاً "الحمد لله". وسأل الرئيس السيسي، أبناء الأب عن دراستهم ومذاكرتهم وعن طموحاتهم وأحلامهم، فيما رد الوالد "ربنا يخليك لينا ياريس"، وفي نهاية الفيديو قال الرئيس السيسي للأب "الايد الشيقانة ديه يد فيها البركة".

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