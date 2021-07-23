الأهلي يغلق صفحة البنك ويستعد للإنتاج في الدوري «صور»

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة، دون الحصول على راحة سلبية؛ وذلك استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز، المؤجلة من الأسبوع الـ24 في جدول المسابقة والمقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأحد.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون شهدت مناقشة التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج.

الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي

وأدى اللاعبون مرانًا قويًا اليوم، كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقبلة، التي يسعى الأهلي خلالها لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة.

لعنة +80 تصيب الأهلي

وفقد النادي الأهلي 9 نقاط في الدقائق الأخيرة في المباريات السابقة من مواجهات الدوري الممتاز، لتصيب المارد الأحمر لعنة مزدوجة حيث أعتادت كتيبة موسيماني على فقد نقاط في أخر الثواني كلما كان الأهلي عائدا من إفريقيا، الأمر الذي تكرر في مواجهة الجونة وغيرها والتي أنتهت أيضا بالتعادل الإيجابي.

ظاهرة غريبة تحدث مع الأهلي في الدوري

وأكمل الأهلي سلسلة التعادلات في الأوقات الأخيرة ويستعرضها دوت الخليج : البنك الأهلي 1/1 في الدقيقة 86

الجونة اتعادل 1/1 في الدقيقة 86

«طباخ السم بيدوقه».. لعنة +80 تصيب الأهلي وتقرب الزمالك من الدوري

الزمالك اتعادل 1/1 في الدقيقة 80

بيراميدز اتعادل 2/2 في الدقيقة 94

موسيماني يتحدث عن خسارة نقطتين في الدوري

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن الفريق لم يستحق الفوز أمام البنك وأنه حزين لتلك النتيجة يأتي هذا عقب اللقاء الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون.

وقال موسيماني عقب اللقاء: " لا نستحق الفوز اليوم لأننا لم نكن الأفضل، لا يوجد لدينا أعذار في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي".

وتابع موسيماني :" قدمنا أداء سيئ على أرض السلام،ومحبط من نفسي ومن اللاعبين".

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف.

غيابات الأهلي عن مواجهة البنك

يغيب عن الاهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وحسين الشحات للإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.