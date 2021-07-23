أكرم توفيق يرفع الآذان و كريم العراقي يلقي خطبة الجمعة ببعثة الفراعنة«فيديو»

/641703/أكرم-توفيق-يرفع-الآذان-و-كريم-العراقي-يلقي-خطبة-الجمعة-ببعثة-الفراعنةفيديو

حيث ظهر أكرم توفيق لاعب الأهلي برفع أذان الجمعة بصوته ، بينما قام كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي بإلقاء خطبة الجمعة وذلك أثناء تواجد بعثة الفراغنة في طوكيو2020، ويعرض دوت الخليج الفيديو.

ويشهد العالم اليوم الجمعة اشارة انطلاق دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020، من خلال حفل الافتتاح الذي يضم البعثات المشاركة من مختلف دول العالم وتشارك فيها مصر بأكبر بعثة لها ، ويستعرض دوت الخليج موعد وقنوات حفل افتتاح أولمبياد طوكيو.

أكرم توفيق يرفع الآذان و كريم العراقي يلقي خطبة الجمعة

وتنطلق احتفالات افتتاح أولمبياد طوكيو بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان أي الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وسيستمر حفل افتتاح الأولمبياد لمدة 4 ساعات كاملة.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في الملعب الوطني الجديد في اليابان في حي شينجوكو بطوكيو في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لافتتاح طوكيو 2021

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في الملعب الوطني الجديد في اليابان في حي شينجوكو بطوكيو في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قناة بي إن سبورت المفتوحة بنقل الحدث ، وستقوم القناة ببدء التغطية قبل ساعتين من الموعد المحدد لانطلاق الحفل.

منتخب كرة القدم في أولمبياد طوكيو

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي

كرة اليد في اولمبياد طوكيو

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل