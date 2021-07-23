رئيس شركة مصر للطيران يتفقد مطار برج العرب الدولى

جدة - نرمين السيد - تفقد الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الجمعة، مطار برج العرب الدولى بحضور اللواء علاء نبيل مدير المطار، حيث يعد مطار برج العرب ثانى المطارات المصرية فى حجم الحركة الجوية بعد مطار القاهرة.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بمتابعة الحركة الجوية بالمطارات المصرية، فى ضوء ماتشهده من كثافة فى التشغيل خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الزيارة نقل الطيار عمرو نبيل تهنئة وزير الطيران المدنى والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لجميع العاملين بالمطار ومصرللطيران بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإشادة سيادته بجهودهم المشرفة لخدمة الركاب وتسهيل إجراءات سفرهم، كما هنأ نبيل ادارة المطار على حصول مطار برج العرب كثالث المطارات المصرية على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس العالمى للمطارات ACI مما يعكس مدى الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية لكافة مرتادى المطار وعملاء مصر للطيران المسافرين من مطار برج العرب.

وتابع رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية انتظام حركة السفر والوصول والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفقد كاونترات السفر والأسواق الحرة والاستراحات وغيرها، والتقى بعدد من المسافرين على رحلات مصرللطيران، واستمع الى آرائهم فى مستوى الخدمة المقدمة خلال مراحل السفر المختلفة.

جدير بالذكر أنه يوجد تعاون مع الجانب اليابانى على إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار برج العرب، ليصبح أول مطار مصرى صديق للبيئة، وبموجب هذا الاتفاق سيتم زيادة السعة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 5 ملايين راكب سنويا بدلا من مليون راكب حاليا وسيعمل المطار على استخدام تكنولوجيا متقدمة لتشغيل المطار بالطاقة الشمسية والأنظمة التقنية عالية الكفاءة لمكيفات الهواء والإضاءة، وعدد من التقنيات الحديثة ضمن مفهوم هذا النوع من المطارات صديقة البيئة.