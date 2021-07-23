منع السباحة فى شاطئ ستانلى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة فى بيان لها، إن هذا القرار يأتى نظرا للطبيعة الجغرافية للشاطئ والذى يشكل نتوء "جونة" تندفع خلالها الأمواج بقوة كبيرة بتركيز كبير فى مواجهة ضيقة من المساحة الرملية، مما ينتج عنها قوة فى الارتداد وسحب المواطنين لداخل المياه بسرعات عالية.

وشددت الإدارة على إنه سيجرى منع السباحة بالشاطئ حتى استقرار الأوضاع، وناشدت المواطنين تفهم الأمر والالتزام بالتعليمات والتعاون مع إدارة الشاطئ حفاظا على حياتهم.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قد أصدرت تحذيرا لرواد الشواطئ من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وناشدتهم الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة وارتداء "اللايف جاكت" حفاظا على حياتهم.