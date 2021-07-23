محافظ القاهرة: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل والسرفيس

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها، وذلك لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار .





ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب. وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15469 و114 فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومى على الخدمات الأساسية للمواطنين.

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