تامر حسني يلبي طلب الشاب كريم الحسيني بالتواصل معه.. والأخير يعلق: «أمي بتزغرط»

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استغاث الفنان الشاب كريم الحسيني بالسوشيال ميديا لكي يتواصل مع نجم الجيل، الفنان تامر حسني، رغبًة منه في أن يتعاونا سويًا من خلال أكثر من فكرة عمل كتبها خصيصًا له.

دوت الخليج يرصد رد الفنان تامر حسني على استغاثة الممثل الشاب كريم الحسيني.

كريم الحسيني يستغيث بالسوشيال ميديا للتواصل مع تامر حسني

كتب الحسيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ممكن البوست ده يوصل للفنان تامرحسني، يا كل القائمين على الصناعة من ٢٠١٥ نفسى أوصل للفنان تامر حسنى ومش عارف وكل صحابنا المقربين لما بطلب منهم بيقولولى مبررات غير منطقيه"

وتابع: "ما علينا ممكن حد يوصلنى للفنان تامر حسني عشان عندى اكتر من فكرة مكتوبه له حتى لو كان ماضى ٧ أفلام أنا هايتنى دورى، ممكن".

تامر حسني يستجيب لطلب كريم الحسيني

فاستجاب له تامر حسني قائلًا: "يا أستاذ كريم والله محدش قالي ولا عرفت أنك عايزني غير من البوست دا.. أنا تحت أمرك و يشرفني نقعد و اسمع منك إن شاء الله لما ارجع من السفر و يارب كل الخير ليك في حياتك".

ومن ثم التقط كريم الحسيني تعليق تامر ونشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وأعرب عن فرحته قائلًا: "الفنان المحترم الخلوق هيفضل طول عمره محترم وأصيل، عارف أنك متعرفش أني بقالي سنين عايز أوصلك لأنك عمرك ما بتتأخر على حد"

وأضاف: "ترجع بالسلامة إن شاء الله ومتشكر على ردك وإصرارك رغم انشغالك.. دا أنا أمي بتزغرط وولادي مش مصدقين، أنا منشكح والناس كلها مبسوطة وعمالين يبخروني عشان الحسد والقر اشتغل من دلوقتي، ألف شكر لك وألف شكر لدعم الناس الحلوة اللي خلتني أوصلك.. جمعة مباركة عليك وعلينا وعلى قلوب الناس الحلوة دي".

أبرز أعمال كريم الحسيني

الفنان كريم الحسيني بدأ مشواره الفني من الطفولة وشارك في عدة أفلام سينمائية ومسلسلات مع كبار النجوم مثل عادل امام في «المولد، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار»، كما شارك ليلي علوي وممدوح عبد العليم في فيلم ،«سمع هس»، وواصل في الكبر التمثيل، وتخصص في هذه الفترة في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاته: «ناصر، حقي برقبتي، نص أنا نص هو، طوق نجاة».

كريم الحسيني يتألق في دراما رمضان 2021

كما تألق النجم كريم الحسيني مؤخرًا في مسلسل «اللي مالوش كبير» والذي تم عرضه خلال رمضان المنقضي 2021، وهو من بطولة النجمه ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي، الفنانة عايدة رياض، دنيا عبد العزيز والنجم الكبير خالد الصاوي.