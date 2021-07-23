محمد الرشيدي: ثورة يوليو مثلت تاريخا جديدًا من العزة والكرامة والتحرر من الاستعمار

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دوت الخليج

محمد الرشيدي: ثورة 23 يوليو أظهرت قوة الجيش المصرى فى إنقاذ البلاد

وقال عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي إن ثورة 23 يوليو العظيمة ظهرت قوة الجيش المصري في إنقاذ البلاد من الهاوية، مضيفا أنها أكدت أن الجيش هو حامي الأمن والأمان للمنطقة، ودرع الوطن وحصنه المنيع، بجانب أن الثورة استطاعت تغيير الحياة في مصر فضلا عن أنها قدمت العديد من الإنجازات الضخمة والجميع يفتخر بها، من بينها تحقيق العدالة الاجتماعية، وكانت إنذار للعالم كله إلى أهمية الاستقلال وإنهاء حقبة الاستعمار.

محمد الرشيدي: ثورة يوليو أهم مميزاتها إطلاق مجانية التعليم

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة يوليو كانت من أهم مميزاتها إطلاق مجانية التعليم وفتح أبواب التصنيع والقيام بإحداث نهضة زراعية كبرى لم تشهدها مصر من قبل، كما قضت على الإقطاع وقضت على الملكية والفساد، وهذه الملفات جميعها تصب في إطار صميم حقوق الإنسان، ولهذا ستظل هي الثورة محفورة بحروف من نور في التاريخ المصرى.

وأشار النائب الى أن ثورة 23 يوليو مثلت تاريخا جديدا من العزة والكرامة والتحرر من الاستعمار، فضلا على أنها شهدت نهضة متقدمة في الصناعات الوطنية في مجالات عديدة منها الحديد والصلب والغزل والنسيج وغيره، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو 2013 العظيمة جاءت لتحقيق جميع الأهداف النبيلة كما فعلت ثورة يوليو، فضلا عن أن مصر تشهد الآن بقيادة الرئيس السيسي نهضة تنموية غير مسبوقة وإنجازات ومشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات، لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية.