/641709/سكينة-سلامة-نستمد-ونستلهم-من-ذكرى-ثورة-يوليو-تلاحم-جيش-وشعب-لحماية-الوطن
هنأت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب الشعب المصرية والقيادة السياسية بذكري ثورة ٢٣ يوليو تمشيرة إلي أن تلك الثوره التى وحدت الصفوف بين طوائف المجتمع المصرى واثبتت ان الثقه والايمان بهدف معين بحماية الوطن لابد يتحقق.
دوت الخليج
سكينة سلامة: 23 يوليو ثورة عظيمة ضد الاستعمار وأعوانه
وقالت عضو مجلس النواب سكينة سلامة:” نستمد ونستلهم من هذه الثورة نسمات الدخول الجمهوريه الجديدة، والتى أساسها ثقة الشعب في قيادته السياسية وثقة الشعب بنفسه، مؤكدة على أن تلاحم الشعب مع الجيش دائما ما يكونوا مجتمعين علي حب مصر واستعدادها لمن يحاولون استعمارها واستغلال مقدراتها فكانت ثورة عظيمه ضد استعمار وأعوانه ونحن نري في ذكري ٢٣ يوليو إعادة كتابه تاريخ جديد لمصر فتحيا للشعب وجيشه العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد ألقى كلمة منذ ساعات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أكد خلالها أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلًا بعد جيل.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" فى هذه الذكرى الوطنية الخالدة نذكر بكل إعزاز رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، الذى لبى نداء الواجب الوطني، فى لحظة دقيقة وفارقة".
الرئيس السيسي: الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذى أجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين وتابع:" كما نتوجه بالتحية والتقدير إلى قائدها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذى أجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين، فى وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية وهو ما يؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة دومًا وأبدًا بإذن الله، وبفضل عزيمة هذا الشعب العظيم وأصالته".
واستكمل:" شعب مصر العظيم يمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التى تواجه وطننا فمنذ ثورة يوليو مرورًا بالحروب من أجل قضايا الأشقاء، ثم استعادة الأرض وتحقيق السلام وصولًا إلى التحديات المعاصرة خاصة مواجهة الإرهاب الذى نجحت القوات المسلحة والشرطة، فى محاصرته وإضعاف شوكته ولقد كان الشعب المصرى دومًا على قدر ومستوى تلك المسئوليات العظيمة وثابتًا على مستوى الولاء والانتماء المقدس للوطن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سكينة سلامة: نستمد ونستلهم من ذكرى ثورة يوليو تلاحم جيش وشعب لحماية الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.