القوى الناصرية العربية تعلن دعمها لمصر والسودان فى أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - ودعا إلى الاجتماع رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، الدكتور محمد أبوالعلا، وأداره الدكتور أحمد الصاوى، وشارك فيه النائب بالبرلمان اللبنانى ووزير الدفاع الشعبى الأسبق ورئيس حزب الاتحاد عبدالرحيم مراد، ووزير الخارجية اليمنى السابق، عبدالملك المخلافى، والقيادى الناصرى العراقى المهندس إياد الشيخ، والقيادى الناصرى العمانى السيد خميس القطيطى، وعدد من شباب التيار الناصرى.

وأصدر الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، بيانًا، ووقع عليه كل قادة الأحزاب والتشكيلات الناصرية فى معظم الدول العربية.

وجاء فى البيان: تواجه أمتنا العربية منذ بداية الألفية الثانية تحديات جسام غير مسبوقة فى تاريخها الحديث، فبعد أن واجهت تحدى الاستعمار القديم لحرية أراضيها ومواطنيها وسعى أشكاله وقواه المختلفة لطمس حقيقة هويته القومية، وبعد أن حققت صمودا تاريخيا فى معركة الوعى بأن ضمان الاستقلال عن الاستعمار مرهون بالنجاح فى إقامة دولة عربية واحدة على كامل التراب العربى من الخليج شرقا إلى المحيط غربا، واجهت هذه الأمة هجمات الاستعمار الجديد وأدواته الصهيونية والمحلية لتزييف الوعى وإثارة الشك حول حقيقة هويتها العربية.

وتابع: وجابهت هجمات الإمبريالية على كل بلد عربى، وخاصة فى نطاق الطوق الذى يحيط بالكيان الصهيونى على الأراضى التى اغتصبها فى عام 1948، ورغم الإخفاقات والخسائر والنكبات التى تعرضت لها الأمة العربية إلا أن ذلك لم يوهن عزيمتها ولم يحرف نضالها عن بوصلته التى تعين الإمبريالية وربيبتها الصهيونية أعداء للعرب كافة.

وخلال العقود الثلاثة الأخيرة تعرضت أمتنا لطور جديد من العدوان عليها حجرا وبشرا مزج فى خططه وآلياته، بين التدخل بل والاحتلال العسكرى المباشر والتوسع العدوانى، وبين تفتيت الأمة العربية إلى طوائف وأعراق، فضلا عن إثارة الفتن حول الهوية العربية، والسعى لإعادة هندسة خرائط الدول الوطنية التى ظهرت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، بحيث يتم تفتيتها إلى كيانات قزمية ذات هويات ملتبسة طائفيا ومذهبيا وعرقيا.

وبينما تحاول القوى الثورية والتقدمية الوطنية والقومية أن تلملم شتات قواها وتعيد ترتيب مقولاتها وأولويات عملها إذا بوطننا العربى تشن عليه حروب الماء بكل الوحشية والهمجية.

واستطرد الحزب: فبينما يقتص الكيان الصهيونى حصص كل من لبنان والأردن فى مصادر المياه إلى جانب احتكاره لموارد المياه داخل الأراضى المحتلة على حساب مزارع الفلسطينيين، تقوم تركيا بحرمان كل من العراق وسوريا من حصصهما المقررة باتفاقيات سارية، حتى باتت أجزاء من مصب نهر دجلة سبخات مالحة، وجفت أو تكاد مياه نهر الفرات.

واستكملت محاور العدوان على حق أمتنا فى المياه بالسد الإثيوبى الذى طالما كان حلما لحكام الحبشة منذ أقدم العصور.

وفعليا يتعرض وادى النيل لهجمة استعمارية شرسة ليس فقط لتقسيم أراضيه جنوبا وشمالا بل ولحرمانه من حق الحياة بعدوان سافر على حقوق كل من مصر والسودان التاريخية فى تدفق نهر النيل.

وأكمل: وإذا كانت إثيوبيا تتصدر مشهد هذه الهجمة بمشروعها العدوانى المسمى زورا وبهتانا باسم "سد النهضة" فإن أمتنا العربية بوعيها الثورى تدرك جيدا أن وراء تلك الهجمة كافة القوى الاستعمارية التى تخوض حربا شرسة لتمزيق الجسد العربى إربا، بدءا من الكيان الصهيونى وانتهاء بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأطلسيين.

وأكد البيان: إن القوى والفعاليات الموقعة على هذا البيان لتعرب عن تأييدها المطلق ودعمها غير المشروط للحقوق الطبيعية والتاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل الذى هو نهر دولى لا يحق لدولة إثيوبيا أن تتصرف فيه بإرادتها المنفردة وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها إثيوبيا كدولة مستقلة.

وقال: إننا ندعو فى هذا الصدد لتشكيل لجنة قومية لدعم الحق فى الحياة لشعب مصر والسودان والتأكيد على الحقوق القانونية والتاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل، وإننا لنؤكد ختاما على حق كل من مصر والسودان فى اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات من أجل صيانة حق شعبنا العربى فى الحياة التى يهددها السد الإثيوبى والقوى الاستعمارية التى تقف خلف تشييده.