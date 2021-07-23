انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو الرئيس السيسي في حوار مع مواطن بتقبض كام وهل بيكفوا؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ظهر الرئيس السيسي في أحد مقاطع الفيديو ويستقل دراجته الهوائية في جولة بالشوارع المصرية كعادته دائماً وهو يحاور أحد المواطنين قابلة بالصدفة مع أسرته، ودار حوار بين الرئيس السيسي والمواطن حول راتبه الشهري، وهل الراتب يكفيه للمصروفات الشهرية أم لا.

قابل الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد العائلات المصرية خلال جولته بالدراجة الهوائية في أحد المناطق بالقاهرة، وتجاذب معه أطراف الحديث حول راتبه الشهري، وهل يكفي للمصروفات الشهرية والمتطلبات بيته أم لا، وتناول الحديث أطفاله واستفساره عن أسمائهم وأمنياتهم المستقبلية التي يرغبون في احترافها والوصول إليها عند بلوغهم.

الرئيس السيسي في حوار مع مواطن

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجول كثيراً في الكثير من المناطق بالمحافظات ليتفقدها ويقابل المواطنين أثناء جولاته، ويستمع إلى المشاكل والصعوبات التي تواجههم واحتياجاتهم، ويوجه المسؤولين بحل الصعوبات والمشاكل التي تواجههم.

والتقطت عدسات بوابة سكاي نيوز عربية اللقاء الذي دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمواطن وتم نشره على الموقع الرسمي وعلى الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويمكن متابعة الفيديو على الرابط التالي.

رد فعل الرئيس السيسي على شكوى مجند بالجيش المصري

وتداولت عدد من المواقع الإلكترونية مقطع فيديو للرئيس اليسيس مع أحد المجندين المرافقين له أثناء جولته على الدراجة الهوائية أمس الخميس ولقي الفيديو تفاعلاً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه سأل الرئيس السيسي المجند عن اسمه ومحافظته وراتبه، وأجاب أن يدعى أيمن ومن محافظة المنوفية وراتبه يبلغ 1500 جنيه وله مكتبة صغيرة وقال له الرئيس السيسي

وقال الرئيس: ’محتاج إيه، خليك دوغري يا أيمن ما تتكسفش أنا زي أبوك.. ماتتكسفش وقولي عايز إيه؟

وأجاب المجند بأنه يبلغ من العمر 29 عاماً ويحتاج إلى تأجير محل بحجم كبير في أحد الشوارع الرئيسية لكي يتمكن من تحقيق مكسب أكبر يعول به نفسه وأسرته، وأجابه الرئيس السيسي.