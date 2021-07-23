/641710/قرارات-هامة-من-كارتيرون-في-الزمالك-قبل-مواجهة-غزل-المحلة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الصباحي على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الثالث من أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري.

وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخفيف الحمل التدريبي للاعبين خلال المران الصباحي الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية.

أخر استعداد الزمالك لمواجهة غزل المحلة

ويحرص المدير الفني على تخصيص التدريب الصباحي للتدريبات البدنية، في حين يركز الجهاز الفني على النواحي الفنية والخططية في التدريب المسائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريبات تأهيلية واستشفائية في بداية المران، قبل أداء حصة تدريبات بدنية بقيادة فرناندو مدرب الأحمال، قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالإشراف عليها بنفسه.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الثاني برصيد 52 نقطة بعد التعادل مع البنك بهدف لكل فريق.

مواعيد الزمالك المقبلة

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات الزمالك المتبقية:

وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي:-

الجولة الـ28 الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء.

الجولة الـ29 الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30 الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ 31 الزمالك و وادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.

الجولة الـ33 الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة.

الجولة الـ34 الزمالك أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت.

طبيب الزمالك

ومن ناحيه اخر أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبي والتأهيلي للاعبين.

أضاف أسامة أنه سيتم عمل فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم.

كما أشار أسامة إلى أن هناك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، سيخضع لها جميع أفراد الفريق عقب العودة للتدريبات.