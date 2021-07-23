/641713/النائب-مصطفى-سالمان-ثورة-٢٣يوليو-ظلت-تخدم-الأجيال-نحو-بناء-ثقافة-مصرية-تتوافق-مع-القومية-العربية

قال النائب البرلماني مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ إن ثورة 23يوليو المجيدة استطاعت أن تحدث تغييراً جذرياً في المجتمع المصري، من دافع حب الوطن واستقلاله، وتلبية متطلبات الشعب عبر قوانين تم إصدارها في أسرع وقت.

النائب مصطفى سالمان: ثورة ٢٣يوليو ظلت تخدم الأجيال نحو بناء ثقافة مصرية تتوافق مع القومية العربية

وأضاف النائب مصطفى سالمان، النائب البرلماني عن حزب مستقبل وطن بأن ثورة 23يوليو عام 1952 حملت المبادئ الأساسية لقيام دولة قوية تضمنت في إقامة حياة ديمقراطية سليمة وجيش وطني قوي وعدالة اجتماعية، والقضاء على الاستعمار والاقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم، وهي صلب الحياة لأي شعب يريد العيش في سلام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ بأن الثورة أثبتت تلاحم الشعب المصري مع جيشه الذي قاد حركة التطهير والتغيير، الأمر الذي كان ملهماً لكل حركات التحرر في الوطن العربي ، قائلاً "كانت مصر شعاع الأمل وبداية التغيير في الوطن العربي، ومصر ساندت كل حركات التحرر لبناء وطن عربي يقوم على المساواة".

وذكر"سالمان" بأن قوانين الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية كانت أولى وأسرع القوانين نحو تحقيق أهداف الثورة، كذلك قيادة الدولة برجال الجيش دون تبعية للإنجليز، ثم جنت مصر الثمار بعد ذلك بتأميم قناة السويس، وعودة مقدرات الدولة إلى شعبها".

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مكاسب ثورة ٢٣يوليو ظلت تخدم الأجيال نحو بناء ثقافة مصرية تتوافق مع القومية العربية، ومجانية التعليم، والاشتراكية، وبناء القطاع العام والمصانع المملوكة للدولة، والتي لا تزال موجودة حتى الآن، قائلاً "ستظل مصر تفخر بهذه الثورة العظيمة نحو بناء وطن ذات سيادة".

واختتم النائب البرلماني حديثه "مصر ستظل تحتاج إلى روح ثورة 23يوليو في العطاء وحب الوطن، وتكاتف الشعب مع مؤسسات الدولة، والفترة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتطلب تضافر الجهود لبناء وطن يواجه المؤامرات، ومصر الجديدة التي يريدها كل مواطن مصري".