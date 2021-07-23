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الزي الرسمي لبعثة مصر يثير غضب الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي «صور»

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أثار الزي الرسمي للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الصيفية الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك خلال مشاركة الفراعنة في حفل إفتتاح طوكيو 2020 والذي  أنطلق في تمام الواحدة بتوقيت القاهرة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل. 

واختلفت أراء رواد مواقع التواصل الإجتماعي على الزي الرسمي للفراعنة، حيث عارض البعض فكرة إرتداء «بدل سوداء» لكافة المشاركين سواء الرجال أو السيدات على إعتبار أن هذا يتعارض مع الذوق العام. 

 

 

 

الزي الرسمي لبعثة مصر يثير غضب الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي «صور»

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الزي الرسمي لبعثة مصر يثير غضب الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي «صور»

بينما أختلف البعض بإعتبار أن إرتداء البدل الرسمية لا يعبر عن الهوية المصرية والحضارة الفرعونية الكبيرة ، ويعد أصحاب هذا الإتجاه هو الأكثر إنتشارا على مواقع التواصل الإجتماعي. 

وقال أحد المتابعين: "اقصد يفرقوا عموما زي اسبانيا كدة مثلا، لكن المنظر كله بدل كدة عامل زي مشروع التخرج، لكن انا شايف انه مفيش افضل من البدلة عشان احنا لو شغلنا دماغنا هنقدم ضحك ونيفرتييتي وطرابيش وحاجات كدة". 

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وتابع أخر : " كل الدول في الاوليمبياد لابسة لبس يميزها عن غيرها و مصر لابسين بدل لول what in the colonialism". 

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رواد السوشيال ميديا يوجهون انتقادات لاذعة للبعثة المصرية 

وواصل أخر: " مش عارف افهم ايه نوعيه بدل التوحيد والنور الي بعثه مصر لابساها دى". 

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وعلق أخر: " ليه بدل و ليه دايماً أسوأ شكل بعثة بتبقي مصر! ايه الصعب و احنا في ٢٠٢١ انك تعمل زي محترم مستوحي من تاريخ مصر القديم او الحديث او حتي من طبيعة البلد! ستايليست ب٣ تعريفة او بسهولة تجيب سبونسير يعمل زي! و عندنا ناس جامدة كتير و الدليل افتتاح متحف الحضارة!!". 

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على جانب أخر رأي البعض أن إرتداء البدل السوداء هي زي رسمي معروف عالميا، يأتي هذا بعد أن شاركت مصر في حفل إفتتاح طوكيو 2020 بالعاصمة اليابانية. 

 

مابين مؤيد ومعارض.. انتقادات لأذاعة للزي الرسمي للبعثة المصرية 

وأنطلقت احتفالات افتتاح أولمبياد طوكيو  بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان أي الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأستمر حفل افتتاح الأولمبياد لمدة 4 ساعات كاملة.

وأقيم  حفل الافتتاح في الملعب الوطني الجديد في اليابان في حي شينجوكو بطوكيو في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.   

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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