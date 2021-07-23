وأعرب الشاب عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، متابًعا: "مكنتش مصدق إنى بجوار الرئيس وبكلمه، وكفاية إنى كنت ماشى معاه"، مشيرًا إلى حرص الرئيس السيسى على الاستماع إليه، مؤكدًا: "الرئيس قال لى مرتين أنت عايز إيه يا أيمن".
وتابع الشاب: "نفسى أكون عند حسن ظن الرئيس، وأحقق نجاح كبير من خلال المشروع، ونصيحتى للشباب، اشتغلوا، وبلاش كلام أثناء الدراسة".
وأكد الشاب: "مش جديد على الرئيس عبد الفتاح السيسى الوقوف إلى جانب الشباب، ويا رب نكون عند حسن ظنه".
فيما أعرب والد المجند أيمن، عن انبهاره بحديث الرئيس التلقائى مع ابنه، مشيدًا بإنجازت الرئيس الكبرى التى تحققت فى السنوات الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. «عقد مكتبة جديدة» هدية من السيسى لمجند التقاه فى العلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.