نقابة الموسيقيين: أفعال إيمان البحر درويش تحط من قدر أي فنان مصري

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيان ادانت خلاله أفعال المطرب إيمان البحر درويش، والتي قام بها في بث مباشر عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي، وجاء البيان كالتالي.

"تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين".

واستكمل البيان" ما قاله وفعله يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقفات الإنسانية القويمة، وشددت نقابة المهن الموسيقية على أن رواسخ المجتمع التي كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة على ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن، تحيا مصر وطن آمن مستقر".