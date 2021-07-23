/641712/في-عيد-ميلاده-الخمسين-علاقات-نسائية-في-حياة-أحمد-عز-بين-الشائعة-والحقيقة

من الله عليه بالموهبة والوسامة والقبول، فأحبته الكاميرا وأحبه الجمهور، لُقب بتوم كروز العرب، ولمع اسمه في عالم التمثيل منذ خروجه للساحة الفنية، استطاع أن يحجز له مقعدًا بقلوب الجماهير بأعماله الساحرة، دائمًا ما يكون محط الأنظار بسبب اجتهاده وذكائه الفني، ولكن كانت لحياته الشخصية نصيب الأسد في لفت الأنظار إليه، لاحقته العلاقات النسائية المشبوه منها والحقيقي، هو النجم أحمد عز الذي تحل ذكرى ميلاد اليوم، الموافق 23 من شهر يوليو.

دوت الخليج يرصد أبرز النساء في حياة النجم المصري أحمد عز، الذي طالما طالته الشائعات.

أصالة

كانت الفنانة السورية أصالة، أولى النساء في حياة أحمد عز، وذلك بسبب صداقتهما الشديدة، والتي فتحت المجال للعديد من الشائعات، وزاد الأمر جدلًا بمشاركة عز للفنانة السورية كـ موديل، في أحد كليباتها ببدايته الفنية، والذي كان بعنوان «لما جت عينك في عيني»، وهي إحدى أغاني ألبوم «قلبي بيرتحلك» الذي أصدرته أصالة مع شركة عالم الفن قبل 17 عامًا وتحديدًا عام 1998.

إلا أن أصالة نفت الأمر وأكدت أن علاقتهما تنتهي عند حدود الصداقة فقط، وقامت بإهداء أغنية له في فيلمه الأخير «ولاد رزق»، بعنوان «تساهيل».

نور اللبنانية

جمعت بعض الأفلام أحمد عز بالممثلة اللبنانية نور، وذلك قبل زواجها، وهو ما فتح المجال للعديد من الشائعات حولهما، لاسيما وأن الجمهور كان يرى أنهما ثنائي متفاهم.

والتزم عز كعادته الصمت، ولم يرد على ما يقال، حتى انتهت هذه الشائعات أخيرًا بخبر زواج نور من رجل أعمال ليس معروف.

المخرجة ساندرا نشأت

بعد أعوام عادت مرة أخرى الشائعات تتردد حول الفنان أحمد عز، ولكن هذه المرة مع المخرجة ساندرا نشأت ، والتي شاركته في العديد من الأفلام، منها «مسجون ترانزيت» و «المصلحة» و «ملاكي إسكندرية» و «الرهينة»

وقيل أن ثمة علاقة عاطفية تجميع بين الاثنين، وذلك بسبب تعدد مشاركتهما معًا، وفي أثناء صمت عز الغريب، خرجت ساندرا في أحد البرامج وأكدت أن علاقتها بعز علاقة صداقة فقط.

وشددت المخرجة الشابة، على أنه إذا كان هناك علاقة حب بينهما، فلن يمنعهما أحد من إعلانها حتى الديانة المختلفة لم تكن عائقًا فى نظر ساندرا، مشيرة إلى أن عائلتها متحررة ولديها عقلية متفتحة.

زواجه عرفيًا من أنغام

تعد هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها أحمد عز بارتباطه، وذل بعد أن قلبت أنغام الطاولة على الجميع، ونشرت عقد زواج عرفي تم بينهما، لتضع عز في خانة شديدة السوء، بعدما نفى الأمر أكثر من مرة، ليعود مجددًا ويؤكده هو الآخر.

الغريب في الأمر أن هذه العلاقة هي الوحيدة التي لم يكن لها شائعات، حيث لم تتردد مطلقًا أي شائعة تفيد بوجود علاقة بين الثنائي، وبرغم من ذلك كانت هي أولى العلاقات الجدية ل أحمد عز.

توأم عز من زينة

تفاجأ الجمهور بخبر منتشر على المواقع الإخبارية، يفيد بأن زينة تتهم الفنان أحمد عز بإنكار أبناءه منها، كان الأمر بمثابة صدمة للجميع، لاسيما وأن عز أنكر وجود علاقة بينهما أكثر من مرة.

وبرغم الإنكار، تسربت صور للفنان أحمد عز برفقة زينة وهما يقضيان شهر العسل -بحسب ما تردد- وهو ما أكدته الفنانة صاحبة الدعوى.

وبعد العديد من التفاصيل التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب، قررت المحكمة تأكيد ادعاءات زينة، وحكمت بأنه بالفعل والد التوأمين، ليخرج بعدها أيضًا بتصريحه الشهير "أقسم بالله ما ولادي"، ومن ثم تصدر المحكمة قرارًا يلزم عز بدفع نفقة طفلي زينة.