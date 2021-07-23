/641714/الموت-يفجع-الفنان-عماد-الراهب-وتشيع-الجنازة-من-كنيسة-مارمرقس

توفى، صباح اليوم الجمعة، شوقي الراهب والد الفنان المصري عماد الراهب، ومن المقرر تشيع الجثمان اليوم من كنيسة مارمرقس بشارع كليوبترا في مصر الجديدة عقب صلاة العصر، وسيقام العزاء غدًا بقاعة الباتروناج.

دوت الخليج يكشف موعد ومكان جنازة والد الفنان عماد الراهب.

عماد الراهب يعلن وفاة والده

وأعلن الراهب وفاة والده من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: "بإذن الله ونعمته صلاة الجنازة على روح أبويا شوقي الراهب اليوم الجمعة الساعة 4 عصرًا بكنيسة مارمرقس شارع كليوباترا مصر الجديدة.. والعزاء غدًا مساءًا بقاعة الباتروناج".

عماد الراهب ضيفًا على برنامج «يا أنا يا هي»

وحل الفنان عماد الراهب مؤخرًا ضيفًا على برنامج «يا أنا يا هي» للإعلامين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، وقال إن الصيام لدى الأقباط يكون حتى العصر، والفطار يكون على بعض الأطعمة النباتية، معقبًا: "بناكل أكل صحي، مش عايز أتكلم كأني بفتي".

وتابع الراهب خلال حواره المذاع على فضائية «دريم»، أن الأقباط يصومون من أجل الحفاظ على صحتهم، وليس من أجل أن يحبهم الله عز وجل، معقبًا: "ربنا بيحبنا وإحنا صيامين، وبيحبنا وإحنا فاطرين، الصيام ممارسة تقربنا من الله، ومفيد لينا، بيخلي حالتنا البدنية أفضل".

ولفت إلى أن الامتناع عن الطعام لمدة تزيد عن 8 ساعات يؤدي إلى توقف الخلايا الضارة، وهذا الأمر يستخدم في الخارج لعلاج السرطان، مؤكدًا أن الاحتفال بشهر رمضان بدأ في مصر، وانطلق في كل الدول العربية بعد ذلك، معقبًا: "أغنية وحي يا وحي مصرية، وانطلقت من مصر لكل الدول العربية"

أبرز أعمال عماد الراهب الفنية

عماد الراهب ممثل مصري، من مواليد عام 1970، تخرج من جامعة عين شمس، شارك في بطولة العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، فقد قدم للتليفزيون مسلسلات أوان الورد، و بين شطين وميه، والملك فاروق، والمسلسل الكوميدي «العيادة»، كما شارك سينمائيًا في أفلام معالي الوزير، وديل السمكة، واسكندرية- نيويورك، والسفارة في العمارة.