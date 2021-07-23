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أسرة تحرير دوت الخليج تهنئ عضوي التنسيقية النائبة مي كرم والدكتور هيثم الشيخ بمناسبة خطوبتهما

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تتقدم أسرة تحرير موقع دوت الخليج برئاسة الصحفي عمرو الديب بخالص التهاني والتبريكات للزميلين الاعزاء د. هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مي كرم جبر عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبه الخطوبة متمنيين لهم تمام المحبة والخير.

هذا وكان أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدموا بخالص التهاني لعضوي التنسيقية هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، ومي كرم، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وذلك بمناسبة خطوبتهما.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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