حزب حماة الوطن يهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأكد الحزب - فى بيان صحفى اليوم الجمعة - أن ثورة 23 يوليو المجيدة ضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصرى العظيم إلى تطلعات وآمال الشعب فى الحياة التى تقوم على العدالة الاجتماعية، مثلما حدث فى ثورة 30 يونيو فقد انحاز الجيش لمطالب الشعب .

وأشار الحزب إلى أن ذكرى ثورة 23 يوليو تأتى ومصر على أعتاب الجمهورية الجديدة وقد حققت العديد من الإنجازات فى كافة المجالات فى ظل وجود قيادة سياسية حكيمة.