الرئيس السيسى: محاور التنمية الجديدة قادرة على استيعاب الحركة لـ20 عاما

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال استماعه لخطط تطوير محاور التنمية فى الإسكندرية: "عندما نقوم بمشرع ليس لحل مشكلة مؤقتة، نقوم بعمل مشروعات لحل المشكلات المستقبلية".

وتابع: "المشروع سيكون قادرا على استيعاب الحركة لمدة 20 عاما، قد يعتقد البعض أن تكلفة المشروع قليلة وأن عدد السنوات التى يتم فيها المشروع أكثر من ذلك بكثير".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تفقد صباح اليوم، الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة فى إطار مبادرة "معاً نبنى المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتى تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.