وزير الأوقاف يشهد انطلاق أول قافلة لتوزيع لحوم صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن مشروع توزيع لحوم صكوك الأضاحى يعد أحد الروافد الاجتماعية التى تقوم بها الوزارة فى إطار الدور المجتمعى لها، لافتا إلى أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله- عز وجل- على أن وفقنا لذلك.





جاء ذلك خلال حضور الوزير، اليوم الجمعة، احتفالية انطلاق أول قافلة لتوزيع لحوم صكوك الأضاحى لعام 1442هـ من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة. وأعرب الوزير عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا فى نجاح هذا المشروع المجتمعى التكافلى والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم فى الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافى المتميز، وخص بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام فى هذا الخير من خلال صك أضحية الأوقاف. وشدد على عدم تصوير أى من المستحقين أثناء التوزيع، مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.

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