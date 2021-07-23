حماية المستهلك يحذر التجار من محاولة رفع أسعار البضائع

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الجمعة، أن الجهاز يعمل بطاقة كاملة بكافة المحافظات للتأكد من تواجد المواد البترولية بكافة محطات الوقود وعدم وجود تكدسات بها وأن جميع محطات الوقود ملتزمة بعدم رفع أسعار المازوت والسولار حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية على أسعارها دون زيادة.





وقال حسام الدين إن مفتشى الجهاز بإدارة ضبط الأسواق ممن يحملون صفة الضبطية القضائية منتشرين فى جميع الأسواق بكافة المحافظات للتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهذا القرار فى محاولة لرفع الأسعار والتأكد من عدم محاولة البعض رفع أسعار وسائل الانتقال.

وحذر رئيس الجهاز بأن مفتشى إدارة ضبط الأسواق بالجهاز سيتعاملون بحسم مع من تسول له نفسه استغلال القرار فى رفع أى أسعار سواء للمواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال لاسيما وأن الزيادة الطفيفة فى أسعار البنزين لاتؤثر على الأسعار المعلنة من قبل.

وأضاف أيمن حسام الدين، أن غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسى بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات تتابع كافة المتغيرات التى قد تطرأ على حركة انسياب السلع و نقل البضائع بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج.

وأهاب حسام الدين بالمواطنين التعامل بطريقة إيجابية والإبلاغ عن أى محاولة لرفع الأسعار بدون مبرر سواء فى المواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال وأن العاملين بالجهاز متواجدين بالأسواق بكافة المحافظات لتلقى أى بلاغ والتعامل معه فورًا من خلال الرقم المختصر 19588 من أى خط أرضى أو بإرسال رسالة على الواتس آب 0157779999 أو الإبلاغ على الصفحة الرسميه للجهاز.