الرئيس السيسى: محاور التنمية الجديدة قادرة على استيعاب الحركة لمدة 20 عاما

اطمئن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الطرق والمحاور الجاري إنشاؤها تتم بمواصفات تراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور مستقبلاً.

وكان استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد علي العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لما طرح هذا المشروع، لحل مسألة مستقبلية وليس مؤقتة، وقادر علي استيعاب الحركة 20 سنة القادمة، حيث أن الجهد الهندسي المبذول والتكلفة ليس قليلة.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.