/641724/خلال-أيام-العيد-جرائم-مأسوية-فى-محافظات-مصر

نرصد فى التقرير التالى أبرز الحوادث التى حدثت خلال أيام العيد الفطر المبارك، الذى بدأ من يوم الثلاثاء الماضي، وامتد لثلاثة أيام.

دوت الخليج

طبيب أسنان يمزق جسد نزوجته الطبيبة أيضا ب١١ طعنة بالمنصورة

فى الدقهلية، قام أحد المواطنين يعمل طبيب أسنان بقتل زوجته طبيبة الأسنان، حيث طعنها بسكين داخل مسكنهما بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة بعد نشوب خلافات أسرية بينهما وفر هاربًا، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور قسم شرطة المنصورة ثانٍ المنصورة، بوصول "ياسمين ح"، ٢٦ عامًا، طبيبة أسنان، جثة هامدة.

محاسبة تقتل زوجها المحاسب أيضا بطعنة سكين بطوخ

فى مركز طوخ محافظة القليوبيية، قامت فتاة متزوجة بطعن زوجها طعنات نافذة فى الصدر بسبب مشاكل مادية تتعلق بالمصروفات خلال أيام العيد.

هذا وكانت منطقة طنط الجزيرة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قد شهدت حادثا مأساويا عندما أقدمت زوجة على قتل زوجها محاسب باستخدام سكينا من المطبخ ووجهته لصدره فسقط جثة هامدة على الفور.

شاب يذبح والدته المسنة بشارع البصراوي بامبابة

فى إمبابه، قام شاب بقتل والدته طعنًا بالسكين أمام شقيقه الأصغر داخل منزل الأسرة في شارع البصراوي بإمبابة، وتمكّن المتهم من الهرب عقب الحادث تاركًا والدته جثة هامدة غارقة في دمائها وشقيقه الأصغر الذي ظل يصرخ مستغيثًا بالجيران الذين حضروا على صرخاته وأبلغو المباحث.

هذا وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة إمبابة بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتبين من المعاينة أن المجني عليها تدعى «فاطمة.م» (64 سنة - ربة منزل) متوفية بطعنتين بالرقبة، وعثر على نجلها الأصغر، وبمواجهته برر الواقعة أن شقيقه الأكبر مرتكب الواقعة.

عامل يقتل زوجته بالغربية واخر ينهي حياتها ببني سويف ويقطع شرايين يده محاولا الانتحار

فى أول أيام العيد، أقدم عاطل في مدينة اهناسيا غرب بني سويف على قتل زوجته بعد تسديد 6 طعنات لها بالصدر والبطن، ما أعقبه بمحاولة انتحار بقطع شرايين اليد.

وكان اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، حول "محمود م.س" 33 عامًا - عاطلاً، بطعن زوجته "شادية .م.ع" 28 عامًا، بسلاح أبيض "سكين"، داخل محل تعمل به، ما أودى بحياتها في الحال، وبعدها قطع شرايين يده محاولاً الانتحار.