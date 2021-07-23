السيسى : حياة كريمة فضل من ربنا وأمر غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال متابعة مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير، اليوم الجمعة، أنه سيتابع بنفسه المراكز والقرى، مضيفًا: "حياة كريمة فضل من ربنا وأمر غير مسبوق وبحلم.. إن الحاجة تبقى معمولة ترضى ربنا ثم ترضينا".
وتابع: "اللى موجود جوه لازم يكون عنده لامركزية فى القرار، اللى شايف فكرة يقولنا، لازم نعمل سياق عام فى اللى بنعمله".
ودعا القائمين على المبادرة التعاون مع الأهالى، مضيفًا: "إحنا عايزين نغير حياة الناس لحاجة تانية".
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