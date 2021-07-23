محافظة القاهرة تعقم لجان الثانوية العامة استعدادًا لاستئناف الامتحانات غدا

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، أنه تم تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة استعداداً لاستئناف أعمال امتحانات طلاب الثانوية العامة عقب عودتهم من قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتى ستبدأ صباح غدٍ السبت بأداء الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، مشيرًا إلى وجود تواصل دائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لرصد أى شكاوى لسرعة حلها.





وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والأمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وناشد محافظ القاهرة أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأضاف محافظ القاهرة أن جميع اللجان التى تجرى بها الامتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا كما يتم بصفة دورية متابعة تواجد مرواح بكل اللجان وعملها بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 93.093 طالب وطالبة منهم 84.277 انتظام و8816 طالب وطالبة منازل وعائدين من الخارج، مضيفا أنه تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبًا إلى 14 طالبًا أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذى أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة إلى 293 لجنة.

وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى يتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافتها من الداخل والمحيط الخارجى لها، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان من خلال التواجد الميدانى لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم فى أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التى ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.

وشدد المحافظ على أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنباً لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحى والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة كما توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أى طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.