السيسى: إحنا جايين عشان نشتغل ونغير شكل بلدنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال متابعة مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير، اليوم الجمعة: "لما نقول بحيرة كينج مريوط تطهر بشكل كامل يبقى كل المسؤولين فى المحافظة ينتبهوا لأنى شوفت بالطيارة ناس بتردم، لو سمحتوا لازم يكون فى توافق".
وأوضح أن الدولة تعيد الشىء لأصلة، ولازم كل محافظ يراجع الخطيط العمرانى، متابعًا: "لازم ننقل من حالة إن الناس تتصرف دون تخطيط إلى إن الدولة بتشتغل وبصمتها موجودة".
وتابع: "أنا متابع حاجتى كويس قوى وشايف كل حاجة بتتعمل داخل الدولة المصرية على قد ما بقدر"، مضيفًا: "إحنا جايين عشان نشتغل ونغير شكل بلدنا".
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