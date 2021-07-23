السيسى يوجه بتنظيم مسابقة لأفضل مركز ومحافظة وقرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال متابعة مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير، اليوم الجمعة، أن المكافأة ليست فى العائد ولكن فى المعنى، مؤكدًا أن المشروع فضل من الله علينا.

وتابع: "المشروع فضل من ربنا وأمر غير مسبوق، ولو عملناه هيكون أمر غير مسبوق بأسلوب غير مسبوق".