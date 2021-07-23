الرئيس السيسى: حياة كريمة فضل من ربنا علينا.. وياريت نعمل مسابقة لأفضل قرية ومركز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استماعه لشرح مراحل خطط تطوير محاور التنمية في الإسكندرية: "بحلم أن الحاجة اللى تتعمل ترضيينا وترضى ربنا، مضيفا: لا بد أننا نعمل سياق عام فى اللى إحنا بنعمله، أحنا لازم نغير حياة الناس في القرى، ولا بد من التعاون مع الأهالى علشان هما كمان يساعدوا، ولا بد أن نقوم بعمل مسابقة لأفضل مركز ومحافظة وقرية، ولا بد أن تكون المكافأة كبيرة والمهم فيها المعنى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال استماعه لشرح مراحل خطط تطوير محاور التنمية فى الإسكندرية: مشروع حياة كريمة فضل من ربنا ولو عملناه صح هيبقى عملنا أمر غير مسبوق".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".