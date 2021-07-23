رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة: ننفذ المشروعات بأقل التكاليف

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، خلال استماع الرئيس عبد الفتاح السيسى لخطط تطوير محاور التنمية فى الإسكندرية، إن اختلاف وجهات النظر حول طرق تنفيذ محور التعمير تؤدى إلى نتيجة واحدة، لافتا: "كل الطرق توصلنا إلى النتيجة واحدة، والاختلاف في أسلوب التنفيذ فقط، والمحدد الأساسي هو التكلفة المالية"، متابعا: "ننفذ المهمة بأقل تكلفة مالية، ومن الممكن أن يحدث هبوط فى محور التعمير ولكن التوقيت سيفرق كثيرا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".