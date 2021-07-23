/641729/سبب-انسحاب-لاعبة-مصر-لألعاب-القوى-من-أولمبياد-طوكيو-رسميا

كشفت بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد محاولات متعددة من جانب الجهاز الطبي المتابع لها للإلحاق بالمنافسات، ويعرض دوت الخليج التفاصيل.

إنسحاب بسنت حميدة لاعبة مصر لألعاب القوى

وأعلنت بسنت حميدة لاعب مصر في ألعاب القوى الإنسحاب رسميا من منافسات طوكيو عقب إصابتها بمزق في العضلة الخلفية خلال الإستعدادت الخاصة لخوض منافسات الأولمبياد.

وقالت بسنت عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك :“صحيح الأزمة اللي مريت بيها كانت كبيرة وصعبة بس من نعمت ربنا عليا وجود ناس جمبي بتحبني وبتخاف عليا بالشكل اللي شوفتو كمية الناس اللي بعتتلي رسايل محفزة جدا ليا وكتبتلي كومنت ونزلتلي ستوري وكلمتني ودعتلي عمري م كنت اتخيلها أبداً ولا اتصور أن ممكن يكون في ناس كتير كدا حوليا بتحبني من قلبها بجد “

وأستكملت : “أنا اسفه جدا أعذروني إني مقدرتش ارد علي كلامكم و رسايلكم العظيمة ليا بس انا الفترة اللي فاتت كنت غير مُتزنة نفسياً ويمكن دي من أصعب الفترات اللي ممكن تمر عليا ف حياتي بس الحمد لله على كل شئ”.

وتابعت لاعبة منتخب مصر : “ أؤمن تمامآ انها البدايه في مشواري الرياضي وليست النهايه بالرغم من صعوبه الموقف وعدم قدرتي الأن علي تخطيه ولكن ربنا كريم جداً ...التأهل الاوليمبي ل طوكيو كان نعمة عظيمة و أيضاً الأصابة المفاجأه وعدم القدرة على المشاركة ف اخر وقت نعمة كبيرة من الله حتي وإن كُنت لا أراها الان ف رب الخير لا يأتي الا بالخير الحمد لله دائما وابداً”.

بسنت حميدة لاعبة المنتخب تنسحب من طوكيو

وواصلت بسنت: “سعيدة وفخورة ب كل خطوة ف رحلة التأهيل الاوليمبي حتي وإن لم تكتمل في مرحلتها الاخيرة ولكن السعادة متعتها ف الرحلة وليست فقط ف الوصول ،، شكراً مدربي العظيم على مساندتك ودعمك ليا طول الطريق ف الوقت الصعب قبل وقت النجاح”.

وأضافت: “شكرً للاتحاد المصري لالعاب القوي على المجهود المبذول والدعم الكامل طول الوقت ،، شكرا لاهلي واصحابي وكل الناس اللي حتي معرفهاش اللي وقفت جمبي الفترة اللي فاتت كلها وشجعتني وبعتتلي كلام من أعظم ما يكون بجد كلامكم فرق معايا جدا”.

وأختتمت: “أنتم أكبر نعمة ف حياتي انا ممتنة ليكم جداً وبحبكم اوي ،، دعواتكم بالتوفيق فيما هو قادم بإذن الله شكراً”.